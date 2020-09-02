Рубль упал после новостей про Навального и "Новичок"

Российский рынок акций вечером негативно отреагировал на заявление Правительства Германии относительно якобы имевшего место отравления Алексея Навального.

— По инициативе клиники "Шарите" специализированная лаборатория Бундесвера провела токсикологический анализ образцов Алексея Навального и однозначно установила наличие в них следов использования химического нервного агента группы "Новичок", — сообщалось в пресс-релизе немецкого правительства.

В то же время, как сообщает ТАСС, российские криминалисты не обнаружили в организме Алексея Навального ядовитых веществ.

Сразу после публикации новости из Германии (в 16:30) индекс Мосбиржи упал до 2970,01 пункта (–0,2%), хотя до этого рос. Также упал и индекс РТС — до 1242,81 пункта (–2,5%). Почти все основные российские фишки также теряют в цене в пределах 2%.