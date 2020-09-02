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Рубль упал после новостей про Навального и "Новичок"

Также снизился и индекс РТС.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский рынок акций вечером негативно отреагировал на заявление Правительства Германии относительно якобы имевшего место отравления Алексея Навального.

По инициативе клиники "Шарите" специализированная лаборатория Бундесвера провела токсикологический анализ образцов Алексея Навального и однозначно установила наличие в них следов использования химического нервного агента группы "Новичок", сообщалось в пресс-релизе немецкого правительства.

В то же время, как сообщает ТАСС, российские криминалисты не обнаружили в организме Алексея Навального ядовитых веществ.

Сразу после публикации новости из Германии (в 16:30) индекс Мосбиржи упал до 2970,01 пункта (–0,2%), хотя до этого рос. Также упал и индекс РТС — до 1242,81 пункта (–2,5%). Почти все основные российские фишки также теряют в цене в пределах 2%.

Доллар после новости про Навального и "Новичок" подскочил до 75,3 рубля (+1,72 руб.), хотя до этого известия находился в районе 74,4 руб./$1. А к 18 часам рубль упал ещё больше — до 75,45 рубля за доллар.

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