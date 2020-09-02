СМИ: Российские криминалисты не нашли в организме и на вещах Навального ядовитых веществ

Российские криминалисты не нашли в организме блогера Алексея Навального следов ядовитых и отравляющих веществ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кремль не получал от Германии информацию об отравлении Навального веществом группы "Новичок" Блогер попал в больницу Омска 20 августа, но позже его перевезли в немецкую клинику.

Алексей Навальный поступил в больницу с борта экстренно севшего самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Изначально врачи подозревали острое отравление, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из ФРГ прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в клинику "Шарите" в Берлине. На днях там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. Пациент остаётся в коме.