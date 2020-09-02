Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Первоклассник выпал из окна третьего этажа школы в Екатеринбурге

Ребёнок с ограниченными возможностями видимых повреждений не получил, однако был госпитализирован для наблюдения.

259
Post cover

Фото © PA

В Екатеринбурге семилетний первоклассник выпал из окна актового зала, расположенного на третьем этаже школы. Местная прокуратура начала проверку инцидента, передаёт Ura.ru.

ЧП произошло в школе № 9 после урока музыки. Педагог выстраивала детей в колонну и отошла, когда ученик с ограниченными возможностями выпал из окна на сцене, открытого для проветривания помещения.

Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, — уточнила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Школьник выпал из окна на уроке по вине педагога

По просьбе учительницы школьник забрался на подоконник, чтобы открыть окно, но пошатнулся и сорвался с 3-го этажа.

Мальчик видимых повреждений не получил, однако его госпитализировали для наблюдения.

Похожий случай ранее произошёл в Перми. Там первоклассник выпал из окна между первым и вторым этажами школьного здания. Мальчика доставили в больницу, врачи констатировали черепно-мозговую травму, гематому волосистой части головы и закрытую травму живота.

Выбор редакции

Loading...