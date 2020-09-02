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Опубликовано 2 сентября 2020, 14:05

Первоклассник выпал из окна третьего этажа школы в Екатеринбурге

Фото © PA

Фото © PA

Ребёнок с ограниченными возможностями видимых повреждений не получил, однако был госпитализирован для наблюдения.

В Екатеринбурге семилетний первоклассник выпал из окна актового зала, расположенного на третьем этаже школы. Местная прокуратура начала проверку инцидента, передаёт Ura.ru.

ЧП произошло в школе № 9 после урока музыки. Педагог выстраивала детей в колонну и отошла, когда ученик с ограниченными возможностями выпал из окна на сцене, открытого для проветривания помещения.

Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, — уточнила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Школьник выпал из окна на уроке по вине педагога
Школьник выпал из окна на уроке по вине педагога

Мальчик видимых повреждений не получил, однако его госпитализировали для наблюдения.

Похожий случай ранее произошёл в Перми. Там первоклассник выпал из окна между первым и вторым этажом школьного здания. Мальчика доставили в больницу, врачи констатировали черепно-мозговую травму, гематому волосистой части головы и закрытую травму живота.

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Эмила Сидорова
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