Первоклассник выпал из окна третьего этажа школы в Екатеринбурге

Ребёнок с ограниченными возможностями видимых повреждений не получил, однако был госпитализирован для наблюдения.

В Екатеринбурге семилетний первоклассник выпал из окна актового зала, расположенного на третьем этаже школы. Местная прокуратура начала проверку инцидента, передаёт Ura.ru.

ЧП произошло в школе № 9 после урока музыки. Педагог выстраивала детей в колонну и отошла, когда ученик с ограниченными возможностями выпал из окна на сцене, открытого для проветривания помещения.

— Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, — уточнила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Мальчик видимых повреждений не получил, однако его госпитализировали для наблюдения.