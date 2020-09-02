Первоклассник выпал из окна третьего этажа школы в Екатеринбурге
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Ребёнок с ограниченными возможностями видимых повреждений не получил, однако был госпитализирован для наблюдения.
В Екатеринбурге семилетний первоклассник выпал из окна актового зала, расположенного на третьем этаже школы. Местная прокуратура начала проверку инцидента, передаёт Ura.ru.
ЧП произошло в школе № 9 после урока музыки. Педагог выстраивала детей в колонну и отошла, когда ученик с ограниченными возможностями выпал из окна на сцене, открытого для проветривания помещения.
— Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, — уточнила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Мальчик видимых повреждений не получил, однако его госпитализировали для наблюдения.
Похожий случай ранее произошёл в Перми. Там первоклассник выпал из окна между первым и вторым этажом школьного здания. Мальчика доставили в больницу, врачи констатировали черепно-мозговую травму, гематому волосистой части головы и закрытую травму живота.