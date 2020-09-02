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Арестованный по делу об убийстве 100-летнего ветерана экс-сотрудник ФСИН отрицает вину в расправе

Как ожидается, мужчине предъявят обвинение.

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Фото © Pixabay

Подозреваемый в жестокой расправе над ветераном Великой Отечественной войны Иваном Несмеяновым бывший сотрудник ФСИН Юрий Никитин отрицает свою причастность к преступлению. Как стало известно Лайфу, арестованный утверждает, что его не было в доме пенсионера в момент убийства. Никитин говорит, что спал.

По данным источника в правоохранительных органах, экс-сотруднику ФСИН сегодня предъявят обвинение в убийстве, совершённом из корыстных побуждений, сопряжённом с разбоем, вымогательством, а также в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Решились во время пьянки. Лайф узнал, как экс-сотрудники ФСИН готовились к ограблению 100-летнего ветерана в Башкирии

Один из нападавших уже признал вину в содеянном.

Другой задержанный по делу — пенсионер ФСИН Виктор Валавин — полностью признался в содеянном и свидетельствует против приятеля. По данным собеседника, ветерана Несмеянова Валавин знал давно.

Напомним, грабители ворвались в дом 100-летнего Ивана Несмеянова в начале июля. Пенсионера пытали в надежде выяснить, где он хранит свои сбережения. Когда злоумышленники узнали необходимую информацию, они пробили голову ветерану и скрылись с миллионом рублей личных накоплений погибшего. Деньги они спрятали в лесу. О задержании подозреваемых в жестокой расправе стало известно 2 сентября.

В Башкирии арестовали экс-сотрудника ФСИН, подозреваемого в убийстве 100-летнего ветерана ВОВ

Второй задержанный уже признал вину.

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