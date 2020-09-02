Арестованный по делу об убийстве 100-летнего ветерана экс-сотрудник ФСИН отрицает вину в расправе

Подозреваемый в жестокой расправе над ветераном Великой Отечественной войны Иваном Несмеяновым бывший сотрудник ФСИН Юрий Никитин отрицает свою причастность к преступлению. Как стало известно Лайфу, арестованный утверждает, что его не было в доме пенсионера в момент убийства. Никитин говорит, что спал.

По данным источника в правоохранительных органах, экс-сотруднику ФСИН сегодня предъявят обвинение в убийстве, совершённом из корыстных побуждений, сопряжённом с разбоем, вымогательством, а также в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Другой задержанный по делу — пенсионер ФСИН Виктор Валавин — полностью признался в содеянном и свидетельствует против приятеля. По данным собеседника, ветерана Несмеянова Валавин знал давно.