Арестованный по делу об убийстве 100-летнего ветерана экс-сотрудник ФСИН отрицает вину в расправе

Подозреваемый в жестокой расправе над ветераном Великой Отечественной войны Иваном Несмеяновым бывший сотрудник ФСИН Юрий Никитин отрицает свою причастность к преступлению. Как стало известно Лайфу, арестованный утверждает, что его не было в доме пенсионера в момент убийства. Никитин говорит, что спал.
По данным источника в правоохранительных органах, экс-сотруднику ФСИН сегодня предъявят обвинение в убийстве, совершённом из корыстных побуждений, сопряжённом с разбоем, вымогательством, а также в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Решились во время пьянки. Лайф узнал, как экс-сотрудники ФСИН готовились к ограблению 100-летнего ветерана в БашкирииОдин из нападавших уже признал вину в содеянном.
Другой задержанный по делу — пенсионер ФСИН Виктор Валавин — полностью признался в содеянном и свидетельствует против приятеля. По данным собеседника, ветерана Несмеянова Валавин знал давно.
Напомним, грабители ворвались в дом 100-летнего Ивана Несмеянова в начале июля. Пенсионера пытали в надежде выяснить, где он хранит свои сбережения. Когда злоумышленники узнали необходимую информацию, они пробили голову ветерану и скрылись с миллионом рублей личных накоплений погибшего. Деньги они спрятали в лесу. О задержании подозреваемых в жестокой расправе стало известно 2 сентября.