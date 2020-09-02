Подозреваемые в убийстве 100-летнего ветерана ВОВ спрятали похищенный у него миллион в лесу

Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании в Башкирии двух мужчин, подозреваемых в жестокой расправе над 100-летним ветераном Великой Отечественной войны Иваном Несмеяновым. Как уточняется в пресс-релизе ведомства, предполагаемые преступники тщательно подготовились к убийству.

По версии следствия, мужчины узнали, что пенсионер хранит в доме крупную денежную сумму, и решили похитить её, а ветерана убить.

— В ночное время они проникли в дом ветерана, напали на него, причинили повреждения, от которых наступила его смерть, после чего, обыскав дом, нашли денежные средства, которые похитили, после чего скрылись с места преступления, — пояснили в СК.

Миллион рублей, похищенный у Несмеянова, преступники спрятали в лесу. После задержания они показали, где находятся деньги. По факту расправы над 100-летним пенсионером было возбуждено уголовное дело о разбое и убийстве, сопряжённом с разбоем.

По данным Лайфа, задержанные ранее работали в Федеральной службе исполнения наказаний.