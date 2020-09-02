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В "Роскачестве" рассказали, как правильно хранить мёд и распознать грубую подделку

Эксперты советуют с осторожностью относиться к экзотическим видам продукта.

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Фото © Pixabay

Специалисты "Роскачества" рассказали, что распознать поддельный мёд сложно, однако есть способ выявить грубую подделку самостоятельно. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Чтобы проверить это, в небольшое количество мёда добавьте каплю йода. Если мёд посинеет, значит, перед вами продукт, в который добавили крахмал для загущения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что натуральный продукт должен быть прозрачным, тягучим и стекать с ложки непрерывно, а также иметь лёгкий и характерный для сорта аромат, без посторонних запахов. Качественный мёд — сладкий и терпкий, без кислинки и вкуса карамели. Также эксперты советуют с осторожностью относиться к экзотическим видам, которые предлагают продавцы. Неестественный цвет указывает на то, что в продукте есть добавки.

Диетолог рассказала, кому мёд строго противопоказан

Врач также объяснила, сколько лакомства можно съесть здоровому человеку.

Хранить мёд рекомендуется в тёмном прохладном месте при температуре воздуха не более 20 градусов. В закрытой таре — год, а в герметичной — два.

Напомним, ранее в "Роскачестве" рассказали, что нужно делать, чтобы узнать реальный срок годности продуктов. Если вы нашли некачественный продукт, в организации советуют сообщить об этом администратору магазина и написать о находке в книге жалоб.

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