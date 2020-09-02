Малышка Ульяна из Нефтеюганска скоро получит инъекцию спасительного лекарства — самого дорогого в мире

Маленькая Ульяна из Нефтеюганска, у которой врачи диагностировали спинальную мышечную атрофию, скоро получит инъекцию лекарства, способного спасти её жизнь. Об этом Лайфу рассказала мама малышки Лейсан Александрова.

Семье удалось собрать необходимые 187 миллионов рублей для покупки лекарства. По словам Лейсан, вначале врачи не хотели ставить девочке инъекцию препарата по показаниям сердца, но после повторного обследования стало ясно, что проблем у малышки нет.

Мальчик из Петербурга переоделся в медведя, чтобы спасти брата. Малышу нужно самое дорогое в мире лекарство Семья надеется на помощь неравнодушных, так как для лечения малыша необходимо 160 миллионов рублей.

Об Ульяне Лайф сообщал в середине июля. Девочка родилась в срок и без осложнений, но в феврале текущего года ей поставили смертельный диагноз, который удалось выявить только после того, как малышке исполнился год. Так как дорогостоящее лекарство необходимо ввести до двух лет, родители Ульяны решили обратиться за помощью к людям.