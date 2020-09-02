Мантуров сделал прививку от коронавируса

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сделал прививку от CoViD-19. Об этом он рассказал в интервью программе "Поздняков", опубликованном на сайте НТВ.
В Центре Гамалеи заявили, что прививка от CoViD-19 нужна тем, кто переболел без симптомов или в лёгкой формеТам также отметили, что пока не известно, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусом.
Мантуров отметил, что использовалась российская вакцина "Cпутник V". Он уточнил, что не лежал в больнице после проведения вакцинации, а был "на ногах".
— Каждый день [директору центра Гамалеи] Александру Гинцбургу звонил и докладывал о состоянии. То есть в первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день с учётом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще ничего не чувствовал. Сегодня уже больше двух недель прошло, могу сказать, что в организме ничего не поменялось, — пояснил Мантуров.
Песков объяснил, почему не будет делать прививку от коронавирусаПредставитель Кремля рассказал, что обязательную вакцинацию сотрудников Администрации Президента не рассматривали.
Глава Минпромторга стал первым федеральным министром, который публично сообщил о своей вакцинации, ранее прививку сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин.