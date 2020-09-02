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Мантуров сделал прививку от коронавируса

Министр уточнил, что не лежал после этого в больнице, а был "на ногах".

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сделал прививку от CoViD-19. Об этом он рассказал в интервью программе "Поздняков", опубликованном на сайте НТВ.

В Центре Гамалеи заявили, что прививка от CoViD-19 нужна тем, кто переболел без симптомов или в лёгкой форме

Там также отметили, что пока не известно, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусом.

Мантуров отметил, что использовалась российская вакцина "Cпутник V". Он уточнил, что не лежал в больнице после проведения вакцинации, а был "на ногах".

Каждый день [директору центра Гамалеи] Александру Гинцбургу звонил и докладывал о состоянии. То есть в первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день с учётом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще ничего не чувствовал. Сегодня уже больше двух недель прошло, могу сказать, что в организме ничего не поменялось, — пояснил Мантуров.

Песков объяснил, почему не будет делать прививку от коронавируса

Представитель Кремля рассказал, что обязательную вакцинацию сотрудников Администрации Президента не рассматривали.

Глава Минпромторга стал первым федеральным министром, который публично сообщил о своей вакцинации, ранее прививку сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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