Мантуров сделал прививку от коронавируса

В Центре Гамалеи заявили, что прививка от CoViD-19 нужна тем, кто переболел без симптомов или в лёгкой форме Там также отметили, что пока не известно, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусом.

Мантуров отметил, что использовалась российская вакцина "Cпутник V". Он уточнил, что не лежал в больнице после проведения вакцинации, а был "на ногах".

— Каждый день [директору центра Гамалеи] Александру Гинцбургу звонил и докладывал о состоянии. То есть в первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день с учётом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще ничего не чувствовал. Сегодня уже больше двух недель прошло, могу сказать, что в организме ничего не поменялось, — пояснил Мантуров.