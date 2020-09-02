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В Москве ещё 1359 пациентов вылечились от коронавируса

Выздоровевшим предлагают сдать плазму крови.

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Фото © EPA

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 216 742 человек, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1359 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

В России провели более 37 миллионов тестов на коронавирус

За минувшие сутки их число составило 275 тысяч.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.

Напомним, врач предупредила об опасности листвы в осенних парках — она помогает заразиться коронавирусом.

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