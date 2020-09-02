В Москве ещё 1359 пациентов вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 216 742 человек, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1359 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.