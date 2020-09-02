В России провели более 37 миллионов тестов на коронавирус

С начала пандемии коронавирусной инфекции российскими специалистами было проведено в общей сложности более 37 миллионов тестов на CoViD-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

— Проведено более 37,1 миллиона тестов на коронавирус. За сутки было сделано 275 тысяч исследований, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему моменту по-прежнему находятся под наблюдением специалистов с подозрением на коронавирус по медицинским показателям 210 тысяч человек.