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В России провели более 37 миллионов тестов на коронавирус

За минувшие сутки их число составило 275 тысяч.

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Фото © Pixabay

С начала пандемии коронавирусной инфекции российскими специалистами было проведено в общей сложности более 37 миллионов тестов на CoViD-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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Помимо походов на улицу стоит также ограничить себя в потреблении сахара.

Проведено более 37,1 миллиона тестов на коронавирус. За сутки было сделано 275 тысяч исследований, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему моменту по-прежнему находятся под наблюдением специалистов с подозрением на коронавирус по медицинским показателям 210 тысяч человек.

Накануне Лайф сообщал, что общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло миллиона.

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