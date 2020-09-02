В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг РФ предлагает запретить фотографировать книги и другие печатные издания в магазинах до их покупки. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

— В связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий предлагается запретить копирование и фотографирование печатных изданий на территории торговых объектов до их приобретения, — говорится в тексте пояснительной записки.

В документе также прописаны и другие предложения по изменению правил розничной торговли. Одно из них — убрать книгу жалоб и предложений. В Минпромторге считают, что это требование устарело.