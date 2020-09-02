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В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Также покупатели розничной торговли могут потерять возможность изъявлять в письменном виде свою жалобу.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Минпромторг РФ предлагает запретить фотографировать книги и другие печатные издания в магазинах до их покупки. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

В связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий предлагается запретить копирование и фотографирование печатных изданий на территории торговых объектов до их приобретения, — говорится в тексте пояснительной записки.

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Это может быть английская классика, коми-пермяцкие сказки.

В документе также прописаны и другие предложения по изменению правил розничной торговли. Одно из них — убрать книгу жалоб и предложений. В Минпромторге считают, что это требование устарело.

Напомним, ранее стало известно, что российские библиотеки должны будут при формировании книжных фондов соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей. В частности, издания с маркировкой "18+" нужно хранить отдельно от других изданий.

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