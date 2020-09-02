ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России

Федеральная служба безопасности провела спецоперацию в девяти регионах РФ по задержанию 20 подпольных оружейников, шесть оружейных мастерских ликвидированы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Среди преступников — жители Крыма, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей.

— Они причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта, — уточнили в ФСБ.

У злоумышленников изъяли 83 единицы огнестрельного оружия, в том числе АКС-74У, АК-103 пистолеты-пулеметы ППШ, ППС, винтовки и карабины "Мосина", СКС, СВТ, AR-15, Mauser, пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, СПШ, Glock, "Наган", а также 16 гранат, более пяти тысяч патронов, 150 штык-ножей и другие части оружия.