Избивший народного артиста России Юрия Шлыкова заявил на него в полицию

Полиция проводит проверку по факту избиения в столице заслуженного артиста РФ, народного артиста России Юрия Шлыкова, передаёт агентство "Москва" . Как отмечается, обидчик актёра Юрий Панов написал на него заявление в правоохранительные органы.

К полицейским обратился и сам Шлыков. Отмечается, что от госпитализации оба участника конфликта отказались. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, нападение на Шлыкова было совершено после того, как актёр сделал замечание грузчикам. По утверждению театрального режиссёра и педагога, он получил удар по лицу, после чего его схватили за шею сзади, опустили на землю и стали бить ногами. На помощь артисту пришла соседка по дому.