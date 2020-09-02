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Избивший народного артиста России Юрия Шлыкова заявил на него в полицию

В правоохранительные органы обратился и сам актёр.

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Фото © Pixabay

Полиция проводит проверку по факту избиения в столице заслуженного артиста РФ, народного артиста России Юрия Шлыкова, передаёт агентство "Москва". Как отмечается, обидчик актёра Юрий Панов написал на него заявление в правоохранительные органы.

К полицейским обратился и сам Шлыков. Отмечается, что от госпитализации оба участника конфликта отказались. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Москве избили актёра сериала "Интерны"

Инцидент произошёл сегодня вечером в районе станции метро "Белорусская" в центральном округе столицы.

Напомним, нападение на Шлыкова было совершено после того, как актёр сделал замечание грузчикам. По утверждению театрального режиссёра и педагога, он получил удар по лицу, после чего его схватили за шею сзади, опустили на землю и стали бить ногами. На помощь артисту пришла соседка по дому.

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