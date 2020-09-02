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Крымские белорусы заявили, что Тихановская "не понимает", как обстоят дела на полуострове

Они также призывали не повторять ошибки "украинских братьев".

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Фото © Сергей Мальгавко / ТАСС

Заявления экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма не соответствуют здравому смыслу и полностью совпадают с тезисами украинской и западной пропаганды. Об этом заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец в интервью РИА "Новости".

Тихановская озвучила позицию по Крымскому полуострову

Вопрос принадлежности Крыма не должен разъединить белорусов, подчеркнула она.

Не надо верить безграмотным западным пропагандистам и повторять ошибки наших украинских братьев, — приводит его слова агентство.

Чегринец отмечает, что высказывания Тихановской создают впечатление, будто она "абсолютно не понимает", что именно хочет сказать, и не знает, что "на самом деле" происходило в Крыму.

Вторая Тихановская. Что известно о новом протестном лидере Белоруссии — Марии Колесниковой?

Одна из руководителей Координационного совета Белоруссии заявила, что чувствует себя новым лидером белорусского протестного движения.

Подобные безрассудные мысли и высказывания — никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском, — уверен собеседник агентства.

Он убеждён, что жителям Белоруссии стоило бы доверять лидерам, которым небезразлично будущее страны и которые переживают за него.

Ранее Лайф сообщал, что Тихановская планирует выступить на заседаниях Совбеза ООН и ПАСЕ.

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