Крымские белорусы заявили, что Тихановская "не понимает", как обстоят дела на полуострове

Заявления экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма не соответствуют здравому смыслу и полностью совпадают с тезисами украинской и западной пропаганды. Об этом заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец в интервью РИА "Новости".

— Не надо верить безграмотным западным пропагандистам и повторять ошибки наших украинских братьев, — приводит его слова агентство.

Чегринец отмечает, что высказывания Тихановской создают впечатление, будто она "абсолютно не понимает", что именно хочет сказать, и не знает, что "на самом деле" происходило в Крыму.

— Подобные безрассудные мысли и высказывания — никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском, — уверен собеседник агентства.

Он убеждён, что жителям Белоруссии стоило бы доверять лидерам, которым небезразлично будущее страны и которые переживают за него.