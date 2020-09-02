Лайф узнал подробности задержания подозреваемых в жестокой расправе над 100-летним ветераном

Лайфу стали известны подробности задержания подозреваемых в жестоком убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова, которое было совершено в Башкирии в июле. Как рассказал источник в правоохранительных органах, 41-летний Виктор В. и 32-летний Юрий Н. были пойманы за другие преступления.
В ходе допроса выяснилось, что мужчины причастны к расправе над пенсионером. Сейчас именно они — главные подозреваемые в убийстве Несмеянова, подчеркнул собеседник. Ранее задержанные работали в Федеральной службе исполнения наказаний. В ходе обыска в доме одного из них был найден порох.
Осколки стекла и перевёрнутая мебель. Появилось видео с места убийства 100-летнего ветерана ВОВПравоохранители предполагают, что перед расправой Ивана Несмеянова пытали, чтобы узнать, где он хранит деньги.
Напомним, грабители ворвались в дом 100-летнего Ивана Несмеянова в начале июля. Привязанного к стулу его пытали в надежде выяснить, где он хранит свои сбережения. Когда злоумышленники узнали необходимую информацию, они пробили голову ветерану ломом и скрылись с миллионом рублей личных накоплений погибшего.