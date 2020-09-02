СМИ: В Башкирии задержали подозреваемых в жестоком убийстве 100-летнего ветерана

Правоохранители задержали подозреваемых в жестоком убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова, сообщает портал ProUfu.ru со ссылкой на источник в администрации Кигинского района.
Пенсионера убили в собственном доме 9 июля, его пытали и ударили ломом по голове. По данным портала, у предполагаемых убийц изъяли часть похищенного у ветерана имущества.
Осколки стекла и перевёрнутая мебель. Появилось видео с места убийства 100-летнего ветерана ВОВПравоохранители предполагают, что перед расправой Ивана Несмеянова пытали, чтобы узнать, где он хранит деньги.
Как уточняется, один из задержанных — житель Башкирии, ранее работавший в силовых структурах. Его подельник — уроженец соседней области. В республиканском СУ СКР пока не прокомментировали информацию о задержании подозреваемых в убийстве ветерана.
Прошёл через всю войну. Лайфу рассказали о жестоко убитом в Башкирии 100-летнем ветеранеВ ряды Красной армии Ивана Несмеянова призвали в 1939 году.
Напомним, грабители ворвались в дом 100-летнего Ивана Несмеянова в начале июля. Привязанного к стулу его пытали в надежде выяснить, где он хранит свои сбережения. Когда злоумышленники узнали необходимую информацию, они пробили голову ветерану ломом и скрылись с миллионом рублей личных накоплений погибшего.