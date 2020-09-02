СМИ: В Башкирии задержали подозреваемых в жестоком убийстве 100-летнего ветерана

Правоохранители задержали подозреваемых в жестоком убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова, сообщает портал ProUfu.ru со ссылкой на источник в администрации Кигинского района.

Пенсионера убили в собственном доме 9 июля, его пытали и ударили ломом по голове. По данным портала, у предполагаемых убийц изъяли часть похищенного у ветерана имущества.

Как уточняется, один из задержанных — житель Башкирии, ранее работавший в силовых структурах. Его подельник — уроженец соседней области. В республиканском СУ СКР пока не прокомментировали информацию о задержании подозреваемых в убийстве ветерана.