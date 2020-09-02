Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

СМИ: В Башкирии задержали подозреваемых в жестоком убийстве 100-летнего ветерана

Перед смертью пенсионера пытали с целью выяснить, где он хранит сбережения.

1345
Post cover

Иван Несмеянов. Фото © VK / Зухра Гордиенко

Правоохранители задержали подозреваемых в жестоком убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова, сообщает портал ProUfu.ru со ссылкой на источник в администрации Кигинского района.

Пенсионера убили в собственном доме 9 июля, его пытали и ударили ломом по голове. По данным портала, у предполагаемых убийц изъяли часть похищенного у ветерана имущества.

Осколки стекла и перевёрнутая мебель. Появилось видео с места убийства 100-летнего ветерана ВОВ

Правоохранители предполагают, что перед расправой Ивана Несмеянова пытали, чтобы узнать, где он хранит деньги.

Как уточняется, один из задержанных — житель Башкирии, ранее работавший в силовых структурах. Его подельник — уроженец соседней области. В республиканском СУ СКР пока не прокомментировали информацию о задержании подозреваемых в убийстве ветерана.

Прошёл через всю войну. Лайфу рассказали о жестоко убитом в Башкирии 100-летнем ветеране

В ряды Красной армии Ивана Несмеянова призвали в 1939 году.

Напомним, грабители ворвались в дом 100-летнего Ивана Несмеянова в начале июля. Привязанного к стулу его пытали в надежде выяснить, где он хранит свои сбережения. Когда злоумышленники узнали необходимую информацию, они пробили голову ветерану ломом и скрылись с миллионом рублей личных накоплений погибшего.

В Башкирии похоронили жестоко убитого грабителями 100-летнего ветерана

В последний путь Героя войны проводили траурными залпами.

Выбор редакции

Loading...