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Вышел новый трейлер "Ходячих мертвецов". Фанатам намекнули на смерть одного из персонажей — видео

Релиз финальной серии 10-го сезона намечен на 4 октября.

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В Сети появился новый трейлер "Ходячих мертвецов". В нём фанатам намекнули на вероятную смерть персонажа Нормана Ридуса.

В ролике Дэрил помогает александрийцам избежать нападения отряда, которым руководит Бета. Он говорит, что выживут не все, однако другого выхода нет.

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По её словам, режиссёры часто снимают то, что в итоге оказывается не на экране, а остаётся пылиться на полке.

Релиз финальной серии 10-го сезона сериала переносили несколько раз. Как ожидается, её покажут на телеканалах AMC и NOW TV 4 октября.

Напомним, выход нового сезона сериала "Ходячие мертвецы", который должен стать 11-м по счёту, был перенесён из-за пандемии коронавируса. Проект увидит свет не раньше 2021 года.

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