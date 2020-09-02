Вышел новый трейлер "Ходячих мертвецов". Фанатам намекнули на смерть одного из персонажей — видео

A #TWD Special Event - One Night Only— ɛʐɛӄɨɛʟ քǟʏȶօռ 😷 (@EzekielsPayton) August 31, 2020
The Whisperer War Final Showdown ☠️
WE ARE ALMOST THERE #TWDFAMILY!
Hurry up Oct 4th pic.twitter.com/eQ9yuRgQQG
В Сети появился новый трейлер "Ходячих мертвецов". В нём фанатам намекнули на вероятную смерть персонажа Нормана Ридуса.
В ролике Дэрил помогает александрийцам избежать нападения отряда, которым руководит Бета. Он говорит, что выживут не все, однако другого выхода нет.
Актриса из "Ходячих мертвецов" рассказала о "смешной" постельной сцене в сериале, которую потом вырезалиПо её словам, режиссёры часто снимают то, что в итоге оказывается не на экране, а остаётся пылиться на полке.
Релиз финальной серии 10-го сезона сериала переносили несколько раз. Как ожидается, её покажут на телеканалах AMC и NOW TV 4 октября.
Напомним, выход нового сезона сериала "Ходячие мертвецы", который должен стать 11-м по счёту, был перенесён из-за пандемии коронавируса. Проект увидит свет не раньше 2021 года.
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