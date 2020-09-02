Мужчина украл у бабушки из Бийска икону за миллион рублей и сдал в ломбард за тысячу

Полиция Бийска расследует уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который подозревается в краже двух икон, возраст одной из них составляет около 450 лет, а стоимость — более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Как рассказала 62-летняя пострадавшая, у неё есть дом, который она сдавала с ноября прошлого года, в одной из его комнат хранились иконы. Несмотря на то что с квартиросъёмщиком сразу было обговорено не трогать семейные реликвии, в один из визитов хозяйки их на месте не оказалось.

— Мужчина пояснил, что отдал их на время родственникам, и обещал вернуть на место. Однако в скором времени съехал, а святыни женщина так больше и не видела, — говорится в сообщении.

В ходе разбирательства выяснилось, что подозреваемый в то время испытывал финансовые сложности и решил незаметно сдать иконы в антикварную лавку, получив за них в общей сумме 1100 рублей, которые он потратил на продукты питания. Против мужчины возбуждено уголовное дело, он написал явку с повинной и признал вину.