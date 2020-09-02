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Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве 2 сентября

Ночью столбики термометров могут опуститься всего до девяти градусов со знаком плюс.

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В российской столице в среду ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 20–22 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

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На праздничные дни выпадает период смены антициклонов.

В ночь на четверг она может опуститься до плюс девяти градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм рт. ст.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 18–23 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся до шести градусов выше нуля.

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Однако многим даже такое тепло покажется прохладным на фоне экстремальной жары в последний день лета.

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