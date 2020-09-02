Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве 2 сентября

В российской столице в среду ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 20–22 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
Метеорологи рассказали, какую погоду ждать москвичам на День городаНа праздничные дни выпадает период смены антициклонов.
В ночь на четверг она может опуститься до плюс девяти градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм рт. ст.
В Подмосковье же воздух днём прогреется до 18–23 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся до шести градусов выше нуля.