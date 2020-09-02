В России предлагают избавить многодетные семьи от имущественного налога

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила предложение в Правительство РФ об отмене имущественного налога для многодетных семей до достижения 18 лет самым младшим ребёнком. Об этом она рассказала RT.

— Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка, — говорится в тексте обращения.

По словам Волынец, сейчас льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратов — для квартиры и 50 квадратов — для частного дома.

Как утверждает общественница, подобных мер поддержки семей недостаточно, потому что многодетные родители всё равно вынуждены платить налог и эти затраты могут быть существенными для большого семейства.