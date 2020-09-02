В России предлагают избавить многодетные семьи от имущественного налога

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила предложение в Правительство РФ об отмене имущественного налога для многодетных семей до достижения 18 лет самым младшим ребёнком. Об этом она рассказала RT.
— Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка, — говорится в тексте обращения.
По словам Волынец, сейчас льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратов — для квартиры и 50 квадратов — для частного дома.
В Минфине назвали нецелесообразным предложение отменить транспортный налогВ ведомстве обратили внимание на достаточно высокий коэффициент собираемости налога.
Как утверждает общественница, подобных мер поддержки семей недостаточно, потому что многодетные родители всё равно вынуждены платить налог и эти затраты могут быть существенными для большого семейства.
Кроме того, Волынец подчеркнула, что данная мера может стать дополнительным подспорьем для родителей, а также положительно повлияет на увеличение числа многодетных семей в России.