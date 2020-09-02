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В России предлагают избавить многодетные семьи от имущественного налога

По словам автора инициативы, эту меру нужно ввести до достижения 18 лет самым младшим ребёнком.

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Фото © Pixabay

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила предложение в Правительство РФ об отмене имущественного налога для многодетных семей до достижения 18 лет самым младшим ребёнком. Об этом она рассказала RT.

Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка, — говорится в тексте обращения.

По словам Волынец, сейчас льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратов — для квартиры и 50 квадратов — для частного дома.

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В ведомстве обратили внимание на достаточно высокий коэффициент собираемости налога.

Как утверждает общественница, подобных мер поддержки семей недостаточно, потому что многодетные родители всё равно вынуждены платить налог и эти затраты могут быть существенными для большого семейства.

Кроме того, Волынец подчеркнула, что данная мера может стать дополнительным подспорьем для родителей, а также положительно повлияет на увеличение числа многодетных семей в России.

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