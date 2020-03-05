Актриса из "Ходячих мертвецов" рассказала о "смешной" постельной сцене в сериале, которую потом вырезали

Американская актриса Линдсли Реджистер, исполнившая роль Лауры в телесериале "Ходячие мертвецы", рассказала журналистам, что создатели фильма решили не включать в финальную версию восьмого сезона "смешную" постельную сцену с участием её персонажа и Юджина (Джош Макдермитт. — Прим. Лайфа). Об этом сообщает Independent.

По словам актрисы, незадолго до съёмок к ней подошёл режиссёр и загадочно предупредил о том, что ей понравится сценарий следующего эпизода, который они будут снимать.

— Я думала, что нам всем придёт конец, вошла в его комнату, и мы стали заниматься сексом. "Не принимай это всё близко к сердцу. Я делаю это только потому, что мы умрём", — сказала я ему. Его это шокировало. Очень смешная была сцена, — сказала Реджистер.

Она также рассказала, что помимо пикантной сцены в сезоне также не показали момент зарождения дружбы её персонажа и Розиты Эспинозы, как началась их совместная история войны против зомби и как Лаура спасла ей жизнь.

Ранее Лайф сообщал, что один из главных героев сериала "Ходячие мертвецы" появится в игре Tekken 7.