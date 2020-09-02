Трамп пообещал защищать "расистские" памятники в США до конца своего президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что снос памятников историческим деятелям Америки на почве обвинений в расизме — это не тот путь, которым должна идти страна, и что подобные действия являются ошибкой. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Белого дома, где оценили планы властей Вашингтона по проверке достопримечательностей "на расизм".
В Канаде протестующие против расизма свалили памятник первому премьеру. У статуи отлетела голова — видеоПо мнению демонстрантов, Джон Макдональд был архитектором геноцида коренного населения страны.
— Радикально либеральный мэр Вашингтона, округ Колумбия, повторяет ту же тактику левых, которая использовалась для подстрекательства опасных бунтов: уничтожение нашей истории и уничтожение нашего великого наследия, — говорится в документе.
По словам американского президента, столица США заполнена бесчисленным количеством памятников истории и людям, которые эту историю создавали, строили страны. Он убеждён, что вместо сноса и разрушения к ним следует относиться с уважением и передавать "из поколения в поколение". И пока Трамп — глава государства, он пообещал не допустить "безответственного" отношения к монументам.
В Сан-Франциско демонстранты снесли памятник автору гимна СШАТакже пострадали памятные сооружения 18-му президенту страны Улиссу Гранту и миссионеру Хуниперо Серре.
Напомним, в конце мая по США прокатилась волна погромов и беспорядков, которые со временем переросли в протесты против полиции, расизма и дискриминации, сопровождающиеся "войной" с памятниками истории.
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