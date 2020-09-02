В Томской области задержали предполагаемого серийного насильника, орудовавшего 12 лет — видео

Видео © Управление МВД России по Томской области

В Томской области задержали 48-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии особо тяжких преступлений. Следователи полагают, что он причастен к изнасилованиям нескольких женщин, которые были совершены в период с 2008 по 2020 год, сообщает региональное СУ СК РФ.

Личность подозреваемого удалось установить при исследовании вещественных доказательств. Правоохранители применили современные криминалистические средства и методики и обнаружили ДНК-профиль.

Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании, соединённом с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. По ходатайству следствия он был заключён под стражу.