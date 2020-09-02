В Томской области задержали предполагаемого серийного насильника, орудовавшего 12 лет — видео

В Томской области задержали 48-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии особо тяжких преступлений. Следователи полагают, что он причастен к изнасилованиям нескольких женщин, которые были совершены в период с 2008 по 2020 год, сообщает региональное СУ СК РФ.
Личность подозреваемого удалось установить при исследовании вещественных доказательств. Правоохранители применили современные криминалистические средства и методики и обнаружили ДНК-профиль.
В Томской области после 15 лет поисков поймали серийного насильника-маньякаСовременные криминалистические технологии помогли провести генотипическую экспертизу и выявить его ДНК.
Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании, соединённом с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. По ходатайству следствия он был заключён под стражу.
Ранее в Калужской области спустя 15 лет нашли насильника. Установить его личность удалось благодаря новым разработкам в сфере ДНК-экспертизы.
Серийный насильник из Томской области оказался экс-милиционеромПо неподтверждённым данным, с 1979 года по 1990-е он работал в уголовном розыске.
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