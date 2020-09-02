В Московском зоопарке родилось четыре амурских тигрёнка — видео

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В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появилось на свет четыре детёныша амурского тигра, который занесён в Красную книгу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Беременность Шивы длилась около 100 дней, ближе к родам хищница стала менее активной и более скрытной. У неё родилось четыре котёнка — два самца и две самки. Обычно у тигриц рождаются два-четыре детёныша, однако в дикой природе выживает не всё потомство, — рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Тигрица продолжает неустанно опекать детёнышей. Первые несколько месяцев после рождения Шива не выпускала малышей из домика, где они жили. Сейчас заботливая мать разрешает им исследовать окружающий их мир, однако тщательно следит за ними. Тигрята уже начали пробовать взрослую еду: говядину, курицу, морских свинок и перепёлок. Вес каждого из них к трём месяцам достиг десяти килограммов.

Все желающие могут вживую понаблюдать за полосатыми малышами. В Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском регулярно проводятся экскурсии.