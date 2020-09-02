Актриса Саша Бортич показала новорождённого сына

Российская актриса Александра Бортич, которая не подтверждала беременность, показала своего новорождённого сына, сообщает издание "Дни.ру".

Снимок, на котором Бортич позирует со своим возлюбленным, сыном главы инвестиционной группы AVS Group Евгением Савельевым, и их ребёнком, вызвал у поклонников актрисы не только радость, но и удивление — слухи об интересном положении были, но ничем не подтверждались.

Пост в "Инстаграме" Бортич подписала фразой: "Слишком много любви". Она рассказала, что сына назвали Сашей, и отметила, что новость очень волнительная, а "сердечко колотится".

— Как? Когда? Молодцы!!! Счастье всё же любит тишину, — пишут подписчики Бортич, оставляя пожелания в комментариях к публикации.

Возлюбленный актрисы и отец ребёнка Евгений Савельев — бизнесмен, владеет школой ораторского искусства "Король говорит".

Ранее Лайф рассказывал, что Бортич вышла к зданию белорусского посольства в Москве с плакатом, чтобы поддержать протестующих в республике.