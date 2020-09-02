Шуфутинский напомнил, что уже скоро придётся переворачивать календарь, и рассказал, где споёт легендарную песню — видео

— Дорогие мои друзья, сегодня второе сентября, и завтра, как вы понимаете, третье. Я буду завтра у своих друзей в гостях. У одного из них день рождения именно третьего сентября. Я хочу завтра выйти в прямой эфир в "Инстаграме"... для того, чтобы поздравить вас со всеми вашими праздниками и спеть для вас — третье сентября, день прощания, — сказал шансонье.