Шуфутинский напомнил, что уже скоро придётся переворачивать календарь, и рассказал, где споёт легендарную песню — видео

Фото © Instagram / mikhail.shufutinsky
Певец Михаил Шуфутинский напомнил, что уже завтра наступит 3 сентября, и анонсировал своё выступление с легендарной песней. Об этом он рассказал в своём Instagram.
— Дорогие мои друзья, сегодня второе сентября, и завтра, как вы понимаете, третье. Я буду завтра у своих друзей в гостях. У одного из них день рождения именно третьего сентября. Я хочу завтра выйти в прямой эфир в "Инстаграме"... для того, чтобы поздравить вас со всеми вашими праздниками и спеть для вас — третье сентября, день прощания, — сказал шансонье.
Шуфутинский объяснил популярность песни "Третье сентября": Мы любим погруститьШансонье отметил, что композиция отличается душевностью и трагичностью. Именно это и понравилось россиянам.
Шуфутинский добавил, что в прямой эфир выйдет в соцсеть в 18:00 по московскому времени.
Напомним, ранее Лайф собрал самые смешные мемы про песню "3 сентября" Михаила Шуфутинского.
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