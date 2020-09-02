Накрыла подушкой из-за плача. 16-летняя мать созналась в убийстве семимесячной дочери

Шестнадцатилетняя жительница посёлка Советский Выборгского района Ленобласти призналась в убийстве семимесячной дочери. По её словам, малышка плакала, поэтому она накрыла её подушкой, что привело к удушению. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что подозреваемая уже задержана и в скором времени будет избрана мера пресечения с учётом того, что она несовершеннолетняя. По данным правоохранителей, девушка ранее уже привлекалась за кражи.