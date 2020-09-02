Накрыла подушкой из-за плача. 16-летняя мать созналась в убийстве семимесячной дочери

Шестнадцатилетняя жительница посёлка Советский Выборгского района Ленобласти призналась в убийстве семимесячной дочери. По её словам, малышка плакала, поэтому она накрыла её подушкой, что привело к удушению. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что подозреваемая уже задержана и в скором времени будет избрана мера пресечения с учётом того, что она несовершеннолетняя. По данным правоохранителей, девушка ранее уже привлекалась за кражи.
Лайф узнал, почему у выкравшей дочь из социального центра в Москве многодетной мамы забрали детейВ поле зрения органов опеки семья попала четыре года назад.
Напомним, о трагедии стало известно накануне. Шестнадцатилетняя мать утверждала, что уложила днём дочь спать, а через некоторое время обнаружила, что ребёнок уже не дышит. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
Лента новостей
Решились во время пьянки. Лайф узнал, как экс-сотрудники ФСИН готовились к ограблению 100-летнего ветерана в Башкирии
сегодня в 11:57
Стала известна причина смерти звезды фильма "Доживём до понедельника" Ирины Печерниковой
сегодня в 11:45
Белоруссия утвердила асимметричный список санкций в отношении стран Балтии
сегодня в 11:43