Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Под Петербургом у 16-летней матери от асфиксии умерла семимесячная дочь

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

156

Фото © ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев

В посёлке Советский Выборгского района Ленобласти у 16-летней матери умерла семимесячная дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Уточняется, что смерть маленькой девочки наступила в результате механической асфиксии. Мать ребёнка рассказала следователям, что уложила днём дочь спать, а через некоторое время подошла к ней и обнаружила, что она не дышит.

Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть ребёнка. Однако, как стало известно Лайфу, бригада медиков, осмотрев умершую девочку, обнаружила трупные пятна и окоченение тела. Врачи предположили, что ребёнок умер около восьми часов назад. Кроме того, источник в экстренных службах поведал, что семья была неблагополучной, в квартире был бардак и антисанитария.

В Петербурге ребёнок-инвалид отравился этанолом. На мать завели уголовное дело

Женщине вменяют оставление в опасности.

Сейчас следственные органы проводят все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и причин трагедии. Уже известно, что в отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Выбор редакции

Loading...