Под Петербургом у 16-летней матери от асфиксии умерла семимесячная дочь

В посёлке Советский Выборгского района Ленобласти у 16-летней матери умерла семимесячная дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Уточняется, что смерть маленькой девочки наступила в результате механической асфиксии. Мать ребёнка рассказала следователям, что уложила днём дочь спать, а через некоторое время подошла к ней и обнаружила, что она не дышит.

Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть ребёнка. Однако, как стало известно Лайфу, бригада медиков, осмотрев умершую девочку, обнаружила трупные пятна и окоченение тела. Врачи предположили, что ребёнок умер около восьми часов назад. Кроме того, источник в экстренных службах поведал, что семья была неблагополучной, в квартире был бардак и антисанитария.