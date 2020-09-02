Жителям Петербурга разрешили устраивать массовые мероприятия и ходить в театры

В Санкт-Петербурге со 2 сентября разрешены культурные, зрелищные и иные массовые мероприятия, проводимые театрами и другими организациями исполнительских искусств. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Как уточнили в пресс-службе Смольного, с 12 сентября в городе заработают кинотеатры и будет снят запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий для совершеннолетних граждан в помещениях. В отношении детей запрет продолжит действовать до 20 сентября. Исключением станут зрелищные мероприятия, проводимые театрами и кинотеатрами, на которых несовершеннолетние могут находиться в присутствии взрослых.
Профессор РАН рассказал, когда россияне смогут снять защитные маскиКоронавирус сейчас находится под контролем, отметил Лукашев.
Также с 12 сентября работу возобновят фудкорты и точки розничной торговли и оказания услуг в помещениях общего пользования торговых центров, будет отменена необходимость записываться в бассейны, фитнес-центры, библиотеки и архивы перед их посещением.
Напомним, аквапарки, рестораны, частные музеи и торговые центры Петербурга возобновили работу 27 июля.
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