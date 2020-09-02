Жителям Петербурга разрешили устраивать массовые мероприятия и ходить в театры

Как уточнили в пресс-службе Смольного, с 12 сентября в городе заработают кинотеатры и будет снят запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий для совершеннолетних граждан в помещениях. В отношении детей запрет продолжит действовать до 20 сентября. Исключением станут зрелищные мероприятия, проводимые театрами и кинотеатрами, на которых несовершеннолетние могут находиться в присутствии взрослых.