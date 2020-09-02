Песков ответил на вопрос о военной базе РФ в Белоруссии

Вопрос о размещении военных объектов РФ на территории Белоруссии не стоит на повестке дня. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Вопрос не на повестке дня, — ответил он на просьбу оценить перспективы размещения на территории Белоруссии российской военной базы.

Комментируя информацию о визите в РФ министра обороны Белоруссии, Песков напомнил, что Москва и Минск вместе состоят в Организации договора о коллективной безопасности, создано Союзное государство, а также развиваются обширные двусторонние отношения в самых разных областях, поэтому в регулярных контактах в самых разных сферах нет ничего особенного.