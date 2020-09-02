Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Песков ответил на вопрос о военной базе РФ в Белоруссии

Он также прокомментировал скорые взаимные визиты высокопоставленных лиц двух стран.

665
Post cover

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Вопрос о размещении военных объектов РФ на территории Белоруссии не стоит на повестке дня. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Вопрос не на повестке дня, — ответил он на просьбу оценить перспективы размещения на территории Белоруссии российской военной базы.

Песков: Лукашенко не согласовывает с Путиным заявления о внешней угрозе

Ранее белорусский лидер сообщил о возможном использовании совместной группировки вооружённых сил.

Комментируя информацию о визите в РФ министра обороны Белоруссии, Песков напомнил, что Москва и Минск вместе состоят в Организации договора о коллективной безопасности, создано Союзное государство, а также развиваются обширные двусторонние отношения в самых разных областях, поэтому в регулярных контактах в самых разных сферах нет ничего особенного.

Путин и Лукашенко скоро встретятся в Москве, а Мишустин отправится в Минск

Премьер-министр России посетит Белоруссию 3 сентября.

Соглашение о размещении военных объектов России вступило в силу для Белоруссии 7 июня 1996 года и действует до 7 июня 2021 года. На территории республики есть два военных объекта: 474-й отдельный радиотехнический узел "Барановичи" и 43-й узел связи ВМФ РФ. В соответствии с соглашением, подписанным в Минске 6 января 1995 года, России на 25 лет передано в аренду всё недвижимое имущество и участки, на которых располагаются эти объекты.

Выбор редакции

Loading...