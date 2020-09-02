Песков ответил на вопрос о военной базе РФ в Белоруссии

Вопрос о размещении военных объектов РФ на территории Белоруссии не стоит на повестке дня. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
— Вопрос не на повестке дня, — ответил он на просьбу оценить перспективы размещения на территории Белоруссии российской военной базы.
Песков: Лукашенко не согласовывает с Путиным заявления о внешней угрозеРанее белорусский лидер сообщил о возможном использовании совместной группировки вооружённых сил.
Комментируя информацию о визите в РФ министра обороны Белоруссии, Песков напомнил, что Москва и Минск вместе состоят в Организации договора о коллективной безопасности, создано Союзное государство, а также развиваются обширные двусторонние отношения в самых разных областях, поэтому в регулярных контактах в самых разных сферах нет ничего особенного.
Путин и Лукашенко скоро встретятся в Москве, а Мишустин отправится в МинскПремьер-министр России посетит Белоруссию 3 сентября.
Соглашение о размещении военных объектов России вступило в силу для Белоруссии 7 июня 1996 года и действует до 7 июня 2021 года. На территории республики есть два военных объекта: 474-й отдельный радиотехнический узел "Барановичи" и 43-й узел связи ВМФ РФ. В соответствии с соглашением, подписанным в Минске 6 января 1995 года, России на 25 лет передано в аренду всё недвижимое имущество и участки, на которых располагаются эти объекты.
Лента новостей
Решились во время пьянки. Лайф узнал, как экс-сотрудники ФСИН готовились к ограблению 100-летнего ветерана в Башкирии
сегодня в 11:57
Стала известна причина смерти звезды фильма "Доживём до понедельника" Ирины Печерниковой
сегодня в 11:45
Белоруссия утвердила асимметричный список санкций в отношении стран Балтии
сегодня в 11:43