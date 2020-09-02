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Путин и Лукашенко скоро встретятся в Москве, а Мишустин отправится в Минск

Премьер-министр России посетит Белоруссию 3 сентября.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в Москве в скором времени состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он заявил на встрече с главой МИД республики Владимиром Макеем.

Объявлено, что в ближайшие пару недель пройдёт встреча президентов двух стран в российской столице, — сказал министр.

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В министерстве отметили, что Москва уважает право жителей республики самостоятельно разобраться в своих проблемах.

Кроме того, по словам Лаврова, уже завтра, 3 сентября, предстоит визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Минск. А 4 сентября в Москву приедет глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. Он примет участие в совместном заседании министров обороны стран — участниц СНГ, членов ШОС и ОДКБ.

Лавров считает, что конституционная реформа в Белоруссии поможет урегулировать ситуацию

Глава российского МИД отметил, что к работе над основным законом страны должны быть привлечены представители гражданского общества.

Ранее Лайф сообщал, что Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения.

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