Путин и Лукашенко скоро встретятся в Москве, а Мишустин отправится в Минск

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в Москве в скором времени состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он заявил на встрече с главой МИД республики Владимиром Макеем.

— Объявлено, что в ближайшие пару недель пройдёт встреча президентов двух стран в российской столице, — сказал министр.

Кроме того, по словам Лаврова, уже завтра, 3 сентября, предстоит визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Минск. А 4 сентября в Москву приедет глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. Он примет участие в совместном заседании министров обороны стран — участниц СНГ, членов ШОС и ОДКБ.