Путин и Лукашенко скоро встретятся в Москве, а Мишустин отправится в Минск

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в Москве в скором времени состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он заявил на встрече с главой МИД республики Владимиром Макеем.
— Объявлено, что в ближайшие пару недель пройдёт встреча президентов двух стран в российской столице, — сказал министр.
В российском МИД отреагировали на возможные санкции США из-за БелоруссииВ министерстве отметили, что Москва уважает право жителей республики самостоятельно разобраться в своих проблемах.
Кроме того, по словам Лаврова, уже завтра, 3 сентября, предстоит визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Минск. А 4 сентября в Москву приедет глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. Он примет участие в совместном заседании министров обороны стран — участниц СНГ, членов ШОС и ОДКБ.
Лавров считает, что конституционная реформа в Белоруссии поможет урегулировать ситуациюГлава российского МИД отметил, что к работе над основным законом страны должны быть привлечены представители гражданского общества.
Ранее Лайф сообщал, что Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения.