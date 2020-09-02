В Совфеде прокомментировали заявление Тихановской о Крыме

В Совете Федерации оценили слова бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма, заявившей, что присоединение полуострова к РФ противоречит международным законам. Об этом сообщает РБК.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Тихановская добьётся успеха на политической арене в качестве человека, пытающегося "усидеть на двух стульях". Он подчеркнул, что полуостров и де-юре и де-факто российский. В свою очередь сенатор Ольга Ковитиди выразила мнение, что экс-кандидат в президенты Белоруссии лукавит, чтобы скрыть свою истинную политическую позицию.
Крымские белорусы заявили, что Тихановская "не понимает", как обстоят дела на полуостровеОни также призывали не повторять ошибки "украинских братьев".
— Не крымский вопрос ведёт к расколу белорусского общества, а накопившиеся внутренние белорусские проблемы, умело переведённые заокеанскими режиссёрами цветных революций во внешнеполитическую плоскость, — добавила Ковитиди.
Напомним, накануне Светлана Тихановская заявила, что воссоединение полуострова с Россией якобы противоречит международным нормам. При этом она отметила, что ситуация с Крымом "очень сложная", взгляды белорусов разнятся.