В Совфеде прокомментировали заявление Тихановской о Крыме

В Совете Федерации оценили слова бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма, заявившей, что присоединение полуострова к РФ противоречит международным законам. Об этом сообщает РБК.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Тихановская добьётся успеха на политической арене в качестве человека, пытающегося "усидеть на двух стульях". Он подчеркнул, что полуостров и де-юре и де-факто российский. В свою очередь сенатор Ольга Ковитиди выразила мнение, что экс-кандидат в президенты Белоруссии лукавит, чтобы скрыть свою истинную политическую позицию.





— Не крымский вопрос ведёт к расколу белорусского общества, а накопившиеся внутренние белорусские проблемы, умело переведённые заокеанскими режиссёрами цветных революций во внешнеполитическую плоскость, — добавила Ковитиди.