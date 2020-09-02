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В Совфеде прокомментировали заявление Тихановской о Крыме

Белорусский политик считает, что воссоединение полуострова с Россией нарушает международные нормы.

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Фото © Shutterstock

В Совете Федерации оценили слова бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма, заявившей, что присоединение полуострова к РФ противоречит международным законам. Об этом сообщает РБК.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Тихановская добьётся успеха на политической арене в качестве человека, пытающегося "усидеть на двух стульях". Он подчеркнул, что полуостров и де-юре и де-факто российский. В свою очередь сенатор Ольга Ковитиди выразила мнение, что экс-кандидат в президенты Белоруссии лукавит, чтобы скрыть свою истинную политическую позицию.

Крымские белорусы заявили, что Тихановская "не понимает", как обстоят дела на полуострове

Они также призывали не повторять ошибки "украинских братьев".

Не крымский вопрос ведёт к расколу белорусского общества, а накопившиеся внутренние белорусские проблемы, умело переведённые заокеанскими режиссёрами цветных революций во внешнеполитическую плоскость, — добавила Ковитиди.

Напомним, накануне Светлана Тихановская заявила, что воссоединение полуострова с Россией якобы противоречит международным нормам. При этом она отметила, что ситуация с Крымом "очень сложная", взгляды белорусов разнятся.

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