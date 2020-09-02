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В центре Гамалеи сделали прививку от коронавируса людям в возрасте 70–80 лет

В учреждении рассчитывают, что разрешение на применение вакцины для старших возрастных групп будет получено.

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Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Некоторые сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в возрасте 70–80 лет сделали прививку от коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора учреждения Александра Гинцбурга.

Человек 10–15, наверное, не меньше. Они все бодры, активны, здоровы, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Вакцинация никак на них не повлияла, — заверил учёный.

В России выявили ещё 4952 случая CoViD-19

Всего на сегодня в стране зафиксировано 1 005 000 случаев коронавируса.

68-летний Гинцбург напомнил, что он и сам несколько месяцев назад вакцинировался от CoViD-19 и хорошо себя чувствует. Он отметил, что исследование вакцины на данной возрастной категории — одна из важнейших задач, так как это серьёзная группа риска, поэтому в дальнейшем запланирован набор соответствующих добровольцев.

Медик выразил надежду, что разрешение на применение вакцины для старших возрастных групп будет получено.

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