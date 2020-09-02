В центре Гамалеи сделали прививку от коронавируса людям в возрасте 70–80 лет

Некоторые сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в возрасте 70–80 лет сделали прививку от коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора учреждения Александра Гинцбурга.

— Человек 10–15, наверное, не меньше. Они все бодры, активны, здоровы, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Вакцинация никак на них не повлияла, — заверил учёный.

68-летний Гинцбург напомнил, что он и сам несколько месяцев назад вакцинировался от CoViD-19 и хорошо себя чувствует. Он отметил, что исследование вакцины на данной возрастной категории — одна из важнейших задач, так как это серьёзная группа риска, поэтому в дальнейшем запланирован набор соответствующих добровольцев.