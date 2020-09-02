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В прокуратуре Германии не считают "особой" ситуацию с Навальным

В ведомстве отметили, что не могут предоставить какой-либо информации по делу.

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Фото © AP / ТАСС

Федеральная прокуратура Германии не считает ситуацию с Алексеем Навальным "особым случаем" и не анонсирует начало разбирательств по ней, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на письменный ответ ведомства.

Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определённого лица или было ли оно связано с определённым вопросом, — заявили агентству в ответ на запрос о том, проводятся ли какие-либо проверки по ситуации с блогером.

В прокуратуре подчеркнули, что в связи с правилами не могут "предоставить никакой информации".

Ранее Генпрокуратура России направила запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации блогера в компетентные органы юстиции ФРГ. В частности, ведомство попросило предоставить исследования и предварительные диагнозы. 30 августа газета Welt am Sonntag сообщила, что в немецком Министерстве юстиции подтвердили получение от РФ запроса о правовой помощи в связи с ситуацией с Навальным.

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Что именно произошло с блогером, пока не установлено, напомнил министр.

Напомним, блогер поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Была совершена экстренная посадка. Изначально врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". На днях там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.

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