В прокуратуре Германии не считают "особой" ситуацию с Навальным

Федеральная прокуратура Германии не считает ситуацию с Алексеем Навальным "особым случаем" и не анонсирует начало разбирательств по ней, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на письменный ответ ведомства.

— Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определённого лица или было ли оно связано с определённым вопросом, — заявили агентству в ответ на запрос о том, проводятся ли какие-либо проверки по ситуации с блогером.

В прокуратуре подчеркнули, что в связи с правилами не могут "предоставить никакой информации".

Ранее Генпрокуратура России направила запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации блогера в компетентные органы юстиции ФРГ. В частности, ведомство попросило предоставить исследования и предварительные диагнозы. 30 августа газета Welt am Sonntag сообщила, что в немецком Министерстве юстиции подтвердили получение от РФ запроса о правовой помощи в связи с ситуацией с Навальным.