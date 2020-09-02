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Лавров заявил, что деятельность по дестабилизации ситуации в Белоруссии ведётся с территории Украины

Министр подчеркнул, что Москва получила подтверждение данной информации.

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Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что деятельность по дестабилизации ситуации в республике ведётся с украинской территории.

Дипломат подчеркнул, что Москва располагает подтверждёнными сведениями на этот счёт. По словам Лаврова, заняться примерно 200 экстремистами, натренированными на Украине и находящимися в Белоруссии, должны спецслужбы.

Москва и Минск будут достойно и твёрдо отвечать на попытки "оторвать" Белоруссию от России, — заверил министр.

Лавров считает, что конституционная реформа в Белоруссии поможет урегулировать ситуацию

Глава российского МИД отметил, что к работе над основным законом страны должны быть привлечены представители гражданского общества.

Глава Министерства иностранных дел России добавил, что Москва обеспокоена ситуацией в соседней стране, так как республика впервые столкнулась с угрозой дестабилизации, которая происходит не без активного вмешательства извне. Лавров напомнил, что Белоруссия является стратегическим союзником РФ.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни.

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