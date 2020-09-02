Лавров заявил, что деятельность по дестабилизации ситуации в Белоруссии ведётся с территории Украины

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что деятельность по дестабилизации ситуации в республике ведётся с украинской территории.

Дипломат подчеркнул, что Москва располагает подтверждёнными сведениями на этот счёт. По словам Лаврова, заняться примерно 200 экстремистами, натренированными на Украине и находящимися в Белоруссии, должны спецслужбы.

— Москва и Минск будут достойно и твёрдо отвечать на попытки "оторвать" Белоруссию от России, — заверил министр.

Глава Министерства иностранных дел России добавил, что Москва обеспокоена ситуацией в соседней стране, так как республика впервые столкнулась с угрозой дестабилизации, которая происходит не без активного вмешательства извне. Лавров напомнил, что Белоруссия является стратегическим союзником РФ.