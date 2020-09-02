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Песков: Лукашенко не согласовывает с Путиным заявления о внешней угрозе

Ранее белорусский лидер сообщил о возможном использовании совместной группировки вооружённых сил.

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Фото © ТАСС / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывает с российским коллегой Владимиром Путиным свои заявления о внешней угрозе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Нет, он такие заявления не согласовывает. Да и нет никакой необходимости, — ответил на пресс-конференции Песков на соответствующий вопрос.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что, если на западной границе Союзного государства "дёрнутся", Белоруссия и Россия задействуют совместную группировку вооружённых сил. Об этом сообщали белорусские СМИ. При этом президент республики отметил, что пока что Минск "справляется сам".

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