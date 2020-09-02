Песков: Лукашенко не согласовывает с Путиным заявления о внешней угрозе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывает с российским коллегой Владимиром Путиным свои заявления о внешней угрозе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
— Нет, он такие заявления не согласовывает. Да и нет никакой необходимости, — ответил на пресс-конференции Песков на соответствующий вопрос.
Путин и Лукашенко скоро встретятся в Москве, а Мишустин отправится в МинскПремьер-министр России посетит Белоруссию 3 сентября.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что, если на западной границе Союзного государства "дёрнутся", Белоруссия и Россия задействуют совместную группировку вооружённых сил. Об этом сообщали белорусские СМИ. При этом президент республики отметил, что пока что Минск "справляется сам".