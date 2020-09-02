Песков: Лукашенко не согласовывает с Путиным заявления о внешней угрозе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывает с российским коллегой Владимиром Путиным свои заявления о внешней угрозе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Нет, он такие заявления не согласовывает. Да и нет никакой необходимости, — ответил на пресс-конференции Песков на соответствующий вопрос.