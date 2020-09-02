В Башкирии арестовали экс-сотрудника ФСИН, подозреваемого в убийстве 100-летнего ветерана ВОВ

В Башкирии на два месяца арестовали одного из экс-сотрудников ФСИН, задержанного по делу о жестоком убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что второй подозреваемый, с которым правоохранители выезжали в лесополосу, где злоумышленники спрятали похищенные деньги, уже признал вину. Мужчины свидетельствуют друг против друга.
Как стало известно Лайфу, в ходе следственных мероприятий правоохранители обнаружили примерно 700 тысяч рублей. Пересчёт суммы пока не производился в связи с проведением генетической экспертизы.
Осколки стекла и перевёрнутая мебель. Появилось видео с места убийства 100-летнего ветерана ВОВПравоохранители предполагают, что перед расправой Ивана Несмеянова пытали, чтобы узнать, где он хранит деньги.
Ранее сообщалось, что подозреваемые тщательно подготовились к преступлению. Они узнали, что пенсионер хранит в доме большую сумму денег, и решили похитить её, убив ветерана. Украденные средства злоумышленники спрятали в лесу.
Напомним, грабители ворвались в дом 100-летнего Ивана Несмеянова в начале июля. Привязанного к стулу его пытали в надежде выяснить, где он хранит свои сбережения. Когда злоумышленники узнали необходимую информацию, они пробили голову ветерану ломом и скрылись с миллионом рублей личных накоплений погибшего.