В Башкирии арестовали экс-сотрудника ФСИН, подозреваемого в убийстве 100-летнего ветерана ВОВ

В Башкирии на два месяца арестовали одного из экс-сотрудников ФСИН, задержанного по делу о жестоком убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что второй подозреваемый, с которым правоохранители выезжали в лесополосу, где злоумышленники спрятали похищенные деньги, уже признал вину. Мужчины свидетельствуют друг против друга.

Как стало известно Лайфу, в ходе следственных мероприятий правоохранители обнаружили примерно 700 тысяч рублей. Пересчёт суммы пока не производился в связи с проведением генетической экспертизы.

Ранее сообщалось, что подозреваемые тщательно подготовились к преступлению. Они узнали, что пенсионер хранит в доме большую сумму денег, и решили похитить её, убив ветерана. Украденные средства злоумышленники спрятали в лесу.