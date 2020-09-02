Кандидат в премьеры Японии Суга не намерен менять курс на заключение мирного договора с РФ

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру в преемники уходящего в отставку премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы вместе прилагали усилия для решения территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией, этот курс меняться не будет, — подчеркнул Суга на пресс-конференции.

Выборы нового председателя Либерально-демократической партии Японии, который станет премьер-министром страны, запланированы на 14 сентября. На пост претендуют ещё двое — экс-министр иностранных дел страны Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба.