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Кандидат в премьеры Японии Суга не намерен менять курс на заключение мирного договора с РФ

Выборы нового председателя Либерально-демократической партии Японии запланированы на 14 сентября.

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Фото © ТАСС/ZUMA

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру в преемники уходящего в отставку премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мы вместе прилагали усилия для решения территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией, этот курс меняться не будет, — подчеркнул Суга на пресс-конференции.

Премьер Японии — о своей отставке: Сожалею, что не решил вопрос мирного договора с Россией

Причиной ухода с поста стали проблемы со здоровьем.

Выборы нового председателя Либерально-демократической партии Японии, который станет премьер-министром страны, запланированы на 14 сентября. На пост претендуют ещё двое — экс-министр иностранных дел страны Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба.

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение уйти в отставку после долгих лет на своём посту из-за ухудшающегося здоровья. По данным СМИ, он минимум дважды посещал больницу, где проходил обследования, однако до последнего момента никак не комментировал это.

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