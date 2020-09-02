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Песков перечислил регионы с самым высоким популяционным иммунитетом к CoViD-19

Среди таких субъектов обе столицы и ещё несколько областей.

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Мурманская область. Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков перечислил регионы России, где популяционный иммунитет к CoViD-19 составляет более 20 процентов.

Было исследование, в 11 из 26 регионов уровень популяционного иммунитета составляет уже более 20%. Это Калининград, Татарстан, Амурская область, Астраханская область, Мурманская область,Санкт-Петербург, Тюменская область и Москва, — пояснил представитель Кремля.

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Напомним, ранее в центре Гамалеи рассказали о единственном доказанном случае повторного заражения коронавирусом в России.

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