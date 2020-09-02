Песков перечислил регионы с самым высоким популяционным иммунитетом к CoViD-19

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков перечислил регионы России, где популяционный иммунитет к CoViD-19 составляет более 20 процентов.

— Было исследование, в 11 из 26 регионов уровень популяционного иммунитета составляет уже более 20%. Это Калининград, Татарстан, Амурская область, Астраханская область, Мурманская область,Санкт-Петербург, Тюменская область и Москва, — пояснил представитель Кремля.