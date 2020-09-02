Война с двумя колёсами. ГИБДД нашла, чем бороться с электросамокатами

Теперь владельцы транспорта получат штрафы и будут платить за эвакуатор.

Прецедент

Татарстан официально стал первым регионом России, где сотрудники ДПС начали эвакуировать электрические самокаты прямо на глазах у изумлённых владельцев. От процедуры изъятия автомобиля с бензиновым двигателем погрузка небольшого транспорта ничем не отличается — сотрудники ДПС оформляют протокол, водитель пытается кому-то позвонить и узнать, что делать, а прохожие изумлённо смотрят, как небольшой алюминиевый электросамокат с помощью огромного манипулятора грузят на эвакуатор.

Прецедент по изъятию транспорта у владельца случился в Казани ещё в начале августа. Сотрудники ДПС заметили электросамокат на дороге и после остановки заподозрили, что водитель может быть пьян. Документов на самокат у 54-летнего казанца не оказалось, а от прохождения алкотеста он отказался. Осмотрев самокат, сотрудники ГИБДД увидели наклейку с указателем мощности в 600W, что подпадает под определение мопеда. Электросамокат у казанца изъяли, а составленные на него протоколы направили в мировой суд Московского района города.

Как работает закон?

Юрист Михаил Барышников отметил, что сотрудники ДПС действовали правильно с точки зрения закона.

Все владельцы самокатов хорошо знают, что есть определённое разграничение по мощности. 600 ватт — это уже официально мопед с электрическим двигателем, на который нужно получать права. Если прав у владельца нет вообще, то отвечать придётся по статье 12.7, пункт 1 — штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В этом смысле штраф ничем не отличается от такого же нарушения на автомобиле Михаил Барышников Юрист

Мнение Барышникова не разделяет кандидат юридических наук адвокат Андрей Алешкин. По его словам, электросамокат — это маломощное транспортное средство, поэтому регистрации он не подлежит.

Для управления электротранспортом, мощность которого в диапазоне от 250 ватт до 4 киловатт, необходима экипировка и водительское удостоверение с категорией М. Если всех самокатчиков будут останавливать, то каким образом сотрудники ГИБДД будут удостоверяться в том, что мотор именно такой мощности? В законе самокаты, даже электрические, пока приравнены к пешеходам. Сейчас готовятся изменения в ПДД — к "средствам индивидуальной мобильности" могут отнести также ролики, скейтборды, гироскутеры, сегвеи и моноколёса. Изменения в ПДД ещё не внесены. Андрей Алешкин Адвокат, кандидат юридических наук

Строгость и лишение

Юристы отмечают, что в большинстве случаев владельцы СИМ (средств индивидуальной мобильности) не имеют вообще никакого водительского удостоверения, у них лишь поверхностное представление о том, как работает движение в том или ином городе, они путаются в знаках, регламентирующих приоритеты проезда, и регулярно нарушают ПДД во время движения. Однако в судах, как пояснил Лайфу юрист Андрей Прокофьев, таким нарушителям почти всегда присваивается статус потерпевших.

Сейчас есть вероятность, что нормы закона будут корректировать для того, чтобы были защищены обычные водители. В случае столкновения автомобиля и электросамоката ответственность для водителя машины наступает как за наезд на пешехода. А за это можно не только лишиться прав, но и сесть в тюрьму, если, не дай бог, потерпевший скончается от полученных травм. Водители электросамокатов почти никогда не имеют прав категории М, да и средствами защиты регулярно брезгуют. В результате и сложилась такая ситуация Андрей Прокофьев Юрист

Однако теперь юристы опасаются, что в отдельных регионах страны ГИБДД может начать массовые рейды против владельцев электросамокатов. Главная сложность состоит в том, что водитель, получивший водительские права категории В, из-за пары бутылок пива и отсутствия прав на электросамокат мощностью более 250 ватт может лишиться и автомобильных прав.

На мой взгляд, первые рейды по пьяным водителям электросамокатов как раз имеют цель напомнить всем владельцам такого транспорта, что они тоже участники движения. Как бы ни хотелось последним, но ответственность за ДТП для них может наступать так же, как для водителей мотоциклов и автомобилей. Если водитель виноват, но апеллирует к тому, что его транспорт не подлежит регистрации, а сам он пешеход и вообще не виноват, то здесь можно очень долго разбираться Андрей Прокофьев Юрист

Повышенный риск

Эвакуация с точки зрения законности тоже правомерна. Если транспорт уже не подпадает под определение самоката и является по своей сути мопедом, то ни сотрудники ДПС, ни владелец не имеют права самостоятельно транспортировать его на спецстоянку. Именно оттуда владелец позднее будет забирать своего двухколёсного электрического коня, предварительно оплатив не только сам штраф, но и услуги эвакуатора, а также всё то время, что самокат находится на ответственном хранении.

Юристы отмечают, что профилактические рейды по выявлению "нелегальных гонщиков" на самокатах могут привести как к положительным, так и к отрицательным результатам. Из положительных юристы отмечают снижение уровня использования сверхмощных электросамокатов.

Особенно актуально это будет с 1 сентября до конца октября. Погода ещё позволяет школьникам и студентам ездить на электросамокатах без прав, поэтому, на мой взгляд, такие точечные проверки будут вполне разумны Михаил Барышников Юрист