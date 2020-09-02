В центре Гамалеи рассказали о единственном доказанном случае повторного заражения коронавирусом в России

К настоящему времени в России достоверно доказан один клинический случай повторного заражения CoViD-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил ведущий специалист Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Фёдор Лисицын.
По словам вирусолога, между заболеваниями прошло 148 суток.
— Сейчас достоверно доказан один случай, один единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа, — заявил эксперт.
В России провели более 37 миллионов тестов на коронавирусЗа минувшие сутки их число составило 275 тысяч.
Лисицын уточнил, что сейчас в Туве рассматривается ещё один вероятный случай повторного заражения коронавирусом. Специалист подчеркнул, что вердикт, действительно ли имеет место повторное заражение инфекцией, пока не вынесен.
Ранее был подтверждён первый на территории США случай повторного заражения коронавирусом.
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