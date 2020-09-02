В центре Гамалеи рассказали о единственном доказанном случае повторного заражения коронавирусом в России

К настоящему времени в России достоверно доказан один клинический случай повторного заражения CoViD-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил ведущий специалист Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Фёдор Лисицын.

По словам вирусолога, между заболеваниями прошло 148 суток.

— Сейчас достоверно доказан один случай, один единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа, — заявил эксперт.

Лисицын уточнил, что сейчас в Туве рассматривается ещё один вероятный случай повторного заражения коронавирусом. Специалист подчеркнул, что вердикт, действительно ли имеет место повторное заражение инфекцией, пока не вынесен.