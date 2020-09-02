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Профессор РАН рассказал, когда россияне смогут снять защитные маски

Коронавирус сейчас находится под контролем, отметил Лукашев.

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Фото © Pixabay

Отказаться от использования защитных масок россияне смогут в январе 2021 года. Такой прогноз в интервью "Комсомольской правде" дал доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Вирусолог отметил, что сейчас коронавирусная инфекция находится под контролем. Вирус продолжает распространяться, но не "лавинообразно". Лукашев уточнил, что какое-то время CoViD-19 продолжит циркулировать, но постепенно, с учётом вакцинации населения, станет уже не столь серьёзной проблемой.

В России количество случаев коронавируса за всё время превысило миллион

За прошедшие сутки CoViD-19 подтвердился у 4729 человек.

Специалист рассказал, что одно из самых простых, безопасных и наименее обременительных средств защиты от инфекции и сдерживания коронавируса — это защитные маски.

Постепенно от них можно будет отказываться, но, думаю, раньше января следующего года это было бы преждевременно, — спрогнозировал Лукашев.

Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции в России было проведено свыше 37 миллионов тестов на CoViD-19.

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