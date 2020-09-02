Песков рассказал о выступлении Путина на сессии Генассамблеи ООН

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин действительно получил приглашение выступить в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в формате трансляции и сейчас этот вопрос прорабатывается.
— Приглашение получено российской стороной. Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится, — сообщил Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента отметил, что выступление серьёзное, но время на подготовку ещё есть. Видео ожидается сделать к 20-м числам.
Путин и Лукашенко скоро встретятся в Москве, а Мишустин отправится в МинскПремьер-министр России посетит Белоруссию 3 сентября.
Ранее Лайф сообщал, что российский лидер стоит седьмым в списке выступающих, а вместе с ним в один день можно будет услышать президента США Дональда Трампа, главу Китая Си Цзиньпина и других лидеров государств.