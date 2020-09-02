"Ведут себя как животные!" Вокалистка Little Big отреагировала на травлю из-за развода солиста группы

Солистка группы Little Big Софья Таюрская, которую начали обвинять в том, что она стала причиной развода коллеги по группе Ильи Прусикина, отреагировала на травлю в соцсетях, заявив, что будет продолжать удалять негативные комментарии.

— Люди ведут себя как животные! Я буду удалять все комментарии с оскорблениями, как минимум потому, что это читает моя семья, моя бабушка! — цитирует певицу StarHit.

Таюрская подчеркнула, что, если кто-то хочет её пооскорблять, пусть пишет в личные сообщения.