"Ведут себя как животные!" Вокалистка Little Big отреагировала на травлю из-за развода солиста группы

Солистка группы Little Big Софья Таюрская, которую начали обвинять в том, что она стала причиной развода коллеги по группе Ильи Прусикина, отреагировала на травлю в соцсетях, заявив, что будет продолжать удалять негативные комментарии.
— Люди ведут себя как животные! Я буду удалять все комментарии с оскорблениями, как минимум потому, что это читает моя семья, моя бабушка! — цитирует певицу StarHit.
Таюрская подчеркнула, что, если кто-то хочет её пооскорблять, пусть пишет в личные сообщения.
Вокалистка Little Big снялась топлес для мужского журнала, и оторвать взгляд от этого фото невозможноКрасотой Софьи участники похвалились в официальном аккаунте группы в "Инстаграме".
Напомним, недавно солист Little Big Илья Прусикин и его супруга Ирина объявили о разводе. Они честно рассказали, что стало его причиной. Во время принятия тяжёлого решения пара также думала об общем ребёнке Добрыне. Однако пользователи Сети стали обвинять в произошедшем Таюрскую, приписывая ей роман с вокалистом.
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