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47-летняя Хайди Клум разделась перед молодым мужем, который не удержался от откровенной фотосессии

Белокурая красавица собрала более 135 тысяч лайков, показав, какой её видит супруг-музыкант.

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Фото © Instagram / heidiklum

47-летняя Хайди Клум позволяет себе фотосессии, на которые отважится не каждая молодая девушка. Супермодель выложила в "Инстаграм" откровенный кадр, вместе с одеждой отбросив чувство стыда. Блондинка позировала полностью обнажённой на фоне пальм, спрятавшись за прозрачной шторой.

Фото © Instagram / heidiklum

Матери четверых детей действительно есть чем похвастаться. Клум по-прежнему остаётся в отличной форме, сохранив роскошную фигуру для молодого мужа — гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Первого сентября Хайди поспешила поздравить своего избранника и его брата Билла Каулитца с 31-летием.

Фото © Instagram / heidiklum

Модель и музыкант тайно поженились в феврале 2019 года и до сих пор не перестают выкладывать страстные совместные фото. А на этот раз супруг выступил автором жаркого снимка.

Фото © Instagram / heidiklum

Хайди и раньше не раз приходилось позировать обнажённой, пишет Daily Mail. Без одежды она появлялась в таких журналах, как GQ, Allure и Maxim. После очередных пикантных съёмок несколько лет назад модель призналась, что, родив четверых детей, чувствует себя увереннее, чем в 20 лет. А в 2016 году и вовсе описала себя как нудистку, отметив, что в детстве нередко посещала нудистские пляжи вместе с родителями и не видит ничего постыдного в наготе.

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