47-летняя Хайди Клум разделась перед молодым мужем, который не удержался от откровенной фотосессии

Модель и музыкант тайно поженились в феврале 2019 года и до сих пор не перестают выкладывать страстные совместные фото. А на этот раз супруг выступил автором жаркого снимка.

Хайди и раньше не раз приходилось позировать обнажённой, пишет Daily Mail. Без одежды она появлялась в таких журналах, как GQ, Allure и Maxim. После очередных пикантных съёмок несколько лет назад модель призналась, что, родив четверых детей, чувствует себя увереннее, чем в 20 лет. А в 2016 году и вовсе описала себя как нудистку, отметив, что в детстве нередко посещала нудистские пляжи вместе с родителями и не видит ничего постыдного в наготе.