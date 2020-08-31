"Самая красивая женщина в мире" вышла на улицу в прозрачном боди, и никто не стерпел такой дерзости

23-летняя американская топ-модель появилась на улице в весьма смелом образе. Девушка надела прозрачное чёрное боди от Nensi Dojaka и брюки в тон. При этом грудь модели оказалась едва прикрыта тонкой полосой ткани, которая периодически сползала.
Этот наряд "самая красивая женщина в мире" приготовила к премии MTV Video Music Awards 2020 в Нью-Йорке, где вручила награду Леди Гаге. Однако самой модели не пришлось купаться в овациях. Её пикантную прогулку раскритиковали пользователи в соцсетях.
По мнению юзеров, образ девушки вышел настолько откровенным, что она могла вообще ничего не надевать. Кроме того, комментаторов возмутило, что девушка несерьёзно относится к мерам предосторожности во время пандемии и носит маску в руках, а не на лице. Но защитники у Беллы тоже нашлись. Поклонники написали, что модель имеет право носить всё что угодно без оглядки на остальных.
Отвратительный наряд
Samthehidalgo
Вульгарно
danielsharmanloyal
Фото © Instagram / bellahadid
Какой тогда смысл носить одежду?
issalmabih
Конечно, большинство из нас никогда бы не смогли надеть что-то подобное, но Белла — фотомодель, поэтому для меня она может носить всё что угодно
badlands.blueneighbourhood
Белла Хадид — американская модель палестинского происхождения, которая родилась в семье знаменитого архитектора и бизнесмена Мохаммеда Хадида и модели Иоланды Хадид. Согласно исследованию пластического хирурга Джулиана Де Сильвы, лицо девушки максимально приближено к идеальным пропорциям и её можно назвать самой красивой женщиной в мире, пишет The Sun.
WOW-girls
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