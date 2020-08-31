Сын Заворотнюк впервые за долгое время выложил новые фото, и люди гадают, когда он успел так повзрослеть

20-летний Майк, сын популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, делится своими снимками не так часто, как хотелось бы фанаткам. Ещё недавно девушки умилялись солнечному мальчику на семейных фотографиях, но последняя публикация Майка поразила подписчиц в самое сердце. На смену добродушному парню пришёл "бэд бой", в мгновение похитивший сердца девушек по ту сторону экранов.
Майк выложил серию фото, на которых предстал во всём чёрном — лонгсливе, драных джинсах и тяжёлых ботинках. Волосы на некоторых снимках парень забрал в хвост. Дополнили образ круглые солнцезащитные очки и гитара в чехле. В комментариях подписчики пришли в восторг от нового вида Майка, единогласно решив, что он новый "краш" (с молодёжного сленга это переводится как "тайная и внезапная влюблённость, чаще всего безответная").
Ух тыыы😻🔥 Краш прям❤️
Крутой перец
Не, ну это краш, конечно ❤️
Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk
Подписчики не обошли вниманием и тот момент, что Майк очень похож на маму — Анастасию Заворотнюк. Его актриса родила во втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, как и дочь Анну, которая сейчас живёт и работает продюсером в США. Майк же изучает право в МГИМО, однако хочет стать актёром — об этом, по крайней мере, ещё пару лет назад заявляла его мама, пишет "Комсомольская правда".
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