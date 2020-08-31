Сын Заворотнюк впервые за долгое время выложил новые фото, и люди гадают, когда он успел так повзрослеть

20-летний Майк, сын популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, делится своими снимками не так часто, как хотелось бы фанаткам. Ещё недавно девушки умилялись солнечному мальчику на семейных фотографиях, но последняя публикация Майка поразила подписчиц в самое сердце. На смену добродушному парню пришёл "бэд бой", в мгновение похитивший сердца девушек по ту сторону экранов.

Фото © Instagram / mike_zavorotnyuk

Майк выложил серию фото, на которых предстал во всём чёрном — лонгсливе, драных джинсах и тяжёлых ботинках. Волосы на некоторых снимках парень забрал в хвост. Дополнили образ круглые солнцезащитные очки и гитара в чехле. В комментариях подписчики пришли в восторг от нового вида Майка, единогласно решив, что он новый "краш" (с молодёжного сленга это переводится как "тайная и внезапная влюблённость, чаще всего безответная").

Фото © Instagram / mike_zavorotnyuk

Ух тыыы😻🔥 Краш прям❤️ _cosmosgirlll_

Крутой перец r_amg1

Не, ну это краш, конечно ❤️ the.nastya_g.r.r

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk