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Убийца Деданина выслеживал бизнесмена целый год

Он застрелил жертву из травматического пистолета, переделанного в боевой.

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Подозреваемый в убийстве Евгения Деданина в городе Бугульме в Татарстане год готовил преступление и отслеживал перемещения бизнесмена. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, в течение 12 месяцев задержанный Араик М. четыре раза посещал Бугульму для того, чтобы выяснить места работы и расписание передвижения Деданина. Злоумышленник застрелил бизнесмена из мести за смерть друга — одного из грабителей, которого убитый зарезал два года назад. Подозреваемый стрелял из пистолета, который переделал из травматического в боевой. Как стало известно Лайфу, скрыться с места преступления Араику М. не удалось. Его задержали при выходе с базы, где всё произошло.

Лайф публикует видео момента убийства бизнесмена Деданина в Татарстане

На кадрах видно, что злоумышленник минимум два раза стреляет в лежащего на земле мужчину, после чего убегает.

Ранее Лайф сообщал, что бизнесмена Евгения Деданина, который стал известен на всю страну два года назад, застрелили в центре Бугульмы. Инцидент с бизнесменом, когда он убил бандитов, произошёл в 2018 году. Двое неизвестных в масках и с предметами, похожими на пистолеты, ворвались в дом Деданина и связали хозяев, а также их знакомого. Впоследствии хозяину и его другу удалось освободиться. Бизнесмен тогда схватил нож и, отмахиваясь им от грабителей, нанёс им смертельные ранения.

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