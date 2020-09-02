В Волгограде пассажирка троллейбуса избила кондуктора валидатором из-за требования надеть маску

В Волгограде с 25 августа стало обязательным ношение защитной маски в салоне общественного транспорта. Следить за соблюдением правила обязали водителей и кондукторов. Спустя пять дней молодая пассажирка троллейбуса избила 50-летнюю кондукторшу, которая попросила её надеть маску, передаёт "КП-Волгоград".

Вечером 30 августа на просьбу надеть маску кондуктор получила довольно грубый отказ, к полемике подключились и другие пассажиры. После стычка переросла в драку. Как утверждает пострадавшая, её били валидатором, а также ногами по животу. Остановить буйную девушку удалось очевидцам, но, когда троллейбус приехал на конечную остановку, ей на помощь пришёл родственник.

Он ударил кондуктора по голове, та упала, тогда мужчина продолжил бить пострадавшую ногами. В итоге контролёра увезли в больницу, женщине предстоит длительное лечение: у неё диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы двух рёбер, вывих пальца руки, множественные травмы головы, туловища и конечностей.

Нападавшие с места происшествия скрылись, личность мужчины установлена. Правоохранители изучают обстоятельства случившегося.