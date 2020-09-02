В Волгограде пассажирка троллейбуса избила кондуктора валидатором из-за требования надеть маску

В Волгограде с 25 августа стало обязательным ношение защитной маски в салоне общественного транспорта. Следить за соблюдением правила обязали водителей и кондукторов. Спустя пять дней молодая пассажирка троллейбуса избила 50-летнюю кондукторшу, которая попросила её надеть маску, передаёт "КП-Волгоград".
Вечером 30 августа на просьбу надеть маску кондуктор получила довольно грубый отказ, к полемике подключились и другие пассажиры. После стычка переросла в драку. Как утверждает пострадавшая, её били валидатором, а также ногами по животу. Остановить буйную девушку удалось очевидцам, но, когда троллейбус приехал на конечную остановку, ей на помощь пришёл родственник.
"Вы все рабы, а я красивая". Сибирячка закатила скандал в троллейбусе из-за требования надеть маскуПассажиров пришлось пересадить на другой транспорт. Кондуктор вызвала полицию.
Он ударил кондуктора по голове, та упала, тогда мужчина продолжил бить пострадавшую ногами. В итоге контролёра увезли в больницу, женщине предстоит длительное лечение: у неё диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы двух рёбер, вывих пальца руки, множественные травмы головы, туловища и конечностей.
Нападавшие с места происшествия скрылись, личность мужчины установлена. Правоохранители изучают обстоятельства случившегося.
Ранее драку с кондуктором трамвая устроил житель Новокузнецка, дебошира задержали полицейские.