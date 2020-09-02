В Кремле прокомментировали слова Путина о том, что Россия — не "страна-бензоколонка"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия не является "страной-бензоколонкой", зависимой от нефтегазового сектора, и пандемия это доказала.

— Эта цифра (доля нефтегазовых доходов в 40%. — Прим. Лайфа) не может устраивать и никого не устраивает. Но цифра имеет тенденцию к пусть медленному, поэтапному, но сокращению, и эта цифра видна за 10 лет невооружённым глазом... Пусть не такими стремительными темпами, как хотелось бы, но доля зависимости от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается, — отметил он.

Песков добавил, что президент говорил также о параллельном росте высокотехнологического сектора и о том, что на фоне пандемии российская наука и медицина показали "блестящий результат в мировом масштабе".

Напомним, накануне, 1 сентября, президент России Владимир Путин провёл всероссийский открытый видеоурок "Помнить — значит чтить". В ходе выступления он также коснулся темы коронавируса. По его словам, пандемия показала, что РФ — это не "страна-бензоколонка", а государство с ярко выраженными технологическими возможностями.